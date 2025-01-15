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Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

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Dünya Sağlık Örgütü, Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve salgının yayılabileceği uyarısında bulundu. DSÖ, gözlem geliştirileceğini ve daha fazla vaka beklediklerini belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Tanzanya'da ölümcül Marburg virüsünden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, salgının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, Marburg virüsü salgını hakkında üye ülkelerin bilgilendirildiği kaydedildi.

"GELECEK GÜNLERDE VAKALAR ARTABİLİR"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek günlerde vakaların artabileceği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, "Hastalık gözetimi geliştikçe önümüzdeki günlerde daha fazla vaka bekliyoruz. DSÖ, Tanzanya hükümetine ve etkilenen topluluklara tam yardımını sundu" ifadesini kullandı. Tanzanya'ya komşu ülkelerin teyakkuzda ve potansiyel vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, risk altında olan ülkelere, Tanzanya ile seyahat ve ticareti kısıtlamalarını önerdi.

Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

zaten bu virüsler hep yurdışından geliyor ülkemize

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