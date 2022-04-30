Tamamen kuruyan Sava Gölü'nün uzaydan çekilen eski ve yeni fotoğrafı paylaşıldı - Haberler

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Tamamen kuruyan Sava Gölü'nün uzaydan çekilen eski ve yeni fotoğrafı paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Tamamen kuruyan Sava Gölü'nün uzaydan çekilen eski ve yeni fotoğrafı paylaşıldı

Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında uzaydan dünyayı izleyen uydu tarafından çekilen, Irak'taki Sava Gölü'nün eski ve yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında uzaydan dünyayı izleyen uydu tarafından çekilen, Irak'taki Sava Gölü'nün eski ve yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Sava Gölü'nün (Al Sawa) uzaydan ilk fotoğrafı 19 Nisan 2017'de Sentinel 2 uydusu tarafından çekilmişti. İlk fotoğrafta uzaydan masmavi renkte görülen Sava'nın ikinci fotoğrafı, 18 Nisan 2022'de çekildi. Irak'ta son iki yılda yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle tamamen kuruyan Sava Gölü'nün son hali uydu kamerasına yansıdı.

Son yıllarda yaşanan yükselen sıcaklıklar ile Dicle ve Fırat'ın su seviyelerindeki sert düşüş, ülke genelinde aşırı kuraklıklara neden oldu. Irak Su Kaynakları Bakanlığı sözcüsüne göre ülkenin güneyinde bulunan Muthanna eyaletindeki Sava Gölü, Irak tarihinde ilk kez tamamen kurudu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Birliği, Copernicus, Nisan, Irak, Dünya, Haberler

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