Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde düzenlenen bir düğün töreni, beklenmedik bir trajediyle gölgelendi. Gelinin kuzeni Parinita Cain, düğün öncesi geleneksel "sangeet" kutlaması sırasında dans ederken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

İndor kentinden kuzeninin düğününe katılmak için Vidişa bölgesine gelen Cain'in, sahnede dans ettiği sırada yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan görüntülerde, genç kadının performansı sırasında aniden yüzüstü düştüğü görülüyor.

Zee News'in aktardığı bilgilere göre, Cumartesi günü gerçekleşen olayda Cain'in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Olay, Hindistan'da son dönemde gençler arasında artan ani kalp krizi vakalarına dikkat çekerken, uzmanlar stres, düzensiz yaşam tarzı ve yetersiz sağlık kontrolleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düğün töreni iptal edilirken, Cain'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşıyor.