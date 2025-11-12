Haberler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler
Güncelleme:
Afganistan'da Taliban yönetimi dünyayı ayağa kaldıran kurallarına bir yenisini ekledi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından duyurulan karara göre Taliban; kadın hastalar, refakatçiler ve sağlık çalışanlarının kamu hastanelerine girebilmesi için burka giymelerini zorunlu hale getirdi.

Afganistan'da Taliban yönetimi, batıdaki Herat kentinde kadın hastalar, refakatçiler ve sağlık çalışanlarının kamu hastanelerine girebilmesi için burka giymelerini zorunlu hale getirdi.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR DUYURDU

Karar, uluslararası tıp yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından duyuruldu. MSF'nin açıklamasına göre, yeni kural 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Kuruluşun Afganistan program yöneticisi Sarah Chateau, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu kısıtlamalar kadınların yaşamını daha da zorlaştırıyor ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ciddi biçimde kısıtlıyor. Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan kadınlar bile hastaneye alınmıyor" dedi.

Taliban'ın Ahlakın Teşviki ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı sözcüsü Saif-ul-Islam Khyber ise MSF'nin açıklamalarını reddetti. Khyber, "Bakanlığımızın genel pozisyonu, kadınların 'hicap' giymesine yöneliktir" ifadelerini kullandı. Buna karşın, Herat'taki kadın aktivistler ve sağlık çalışanları, son bir haftadır hastane, okul ve devlet dairelerine burka giymeden girişin yasaklandığını bildirdi.

MSF, Herat Bölge Hastanesi'ndeki çocuk sağlığı hizmetlerinde, uygulamanın ilk günlerinde acil durum hastalarının başvurularında yüzde 28 düşüş yaşandığını belirtti. Kuruluş, Taliban mensuplarının hastane girişlerinde bekleyerek burka giymeyen kadınları içeri almadığını gözlemlediklerini aktardı.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Dünya
