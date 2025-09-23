Haberler

Taliban'dan Bagram Hava Üssü'nü isteyen Trump'a tarihi rest

Taliban'dan Bagram Hava Üssü'nü isteyen Trump'a tarihi rest
Güncelleme:
Taliban'ın hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, Bagram Hava Üssü'nü geri isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a resti çekti. Mücahid "Bagram Afganistan topraklarının bir parçası. Diğer Afgan topraklarından hiçbir farkı yok. Ülkemizin hiçbir kısmını vermeyecek, bunun için pazarlık yapmayacağız. Hiçbir Afgan, topraklarının tek bir karışının bile yabancılar tarafından alınmasına göz yummayacaktır" dedi.

Taliban'ın hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, Al Arabiya English'e verdiği röportajda Trump yönetiminin Bagram Hava Üssü'yle ilgili planlarına çok sert çıkıştı.

"ÜLKEMİZİN HİÇBİR KISMINI VERMEYECEĞİZ"

Mücahid "Bagram Afganistan topraklarının bir parçası. Diğer Afgan topraklarından hiçbir farkı yok. Ülkemizin hiçbir kısmını vermeyecek, bunun için pazarlık yapmayacağız" diye konuştu. "Afganlar işgal konusunda oldukça hassas" diye sözlerini sürdüren Mücahid, "Hiçbir Afgan, topraklarının tek bir karışının bile yabancılar tarafından alınmasına ve kontrol edilmesine göz yummayacaktır" dedi.

TRUMP'IN TEHDİDİNE YANIT: ZATEN KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Afganistan Bagram Hava Üssü'nü iade etmezse kötü şeyler olur" tehdidiyle ilgili olarak Mücahid "Afganistan 20 yıl boyunca ABD işgali altında 'kötü şeyleri' zaten deneyimledi" yanıtını verdi.

Afganistan'ın "işgal edilebilecek ya da boyun eğdirilebilecek" bir ülke olmadığını söyleyen Mücahid, ABD'nin Afganlarla "politik, diplomatik ve akılcı bir şekilde" etkileşime girmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'ın hem Çin hem de ABD'yle iyi ilişkiler kurmak istediğini anlatan Mücahid Kabil'in "dengeli, ekonomi merkezli bir dış politika" yürütmek istediğini söyledi.

NEDEN BAGRAM'I İSTİYOR?

Kabil'in kuzeyindeki Pervan vilayetinin Bagram ilçesinde bulunan ve büyüklüğü, kapasitesi ve stratejik konumuyla öne çıkan Bagram Hava Üssü'nün başta Çin olmak üzere bölgenin izlendiği bir "gözlemevi"ne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Büyük bir kasaba, küçük bir şehri andıran Bagram Hava Üssü'nde, askeri kara ve hava araçlarının park edebilmesi için 100'den fazla alan, ayrıca 3 ve 3,5 kilometre uzunluğunda 2 tane pist bulunuyor. Pistlere büyük kargo ve bombardıman uçakları rahatlıkla inebiliyor.

Kilometrelerce uzanan bloklarla çevrili üste askeri tesislerin dışında, sinema, yüzme havuzu ve oyun merkezleri, büyük birer hastane ve cezaevi, barınma alanları, restoranlar ve fast-food dükkanları, spor salonları ve çok sayıda mağaza yer alıyordu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
