İran: Tahran semalarında SİHA düşürüldü

İRAN'ın başkenti Tahran semalarında bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

İran basını, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı