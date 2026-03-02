Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş şiddetini artırırken, cepheden gelen yeni görüntüler çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'ı art arda füzelerle hedef aldı. Patlama anları ve gökyüzünü kaplayan dumanlar kameralara saniye saniye yansıdı. Şehrin farklı noktalarında yükselen dumanlar ve peş peşe gelen infilak sesleri, savaşın başkentin kalbine kadar ulaştığını gösterdi.
ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş dördüncü güne girerken çatışmaların şiddeti artıyor. Cepheden gelen son görüntüler, İsrail savaş uçaklarının İran'ın başkenti Tahran'ı art arda füzelerle hedef aldığını ortaya koydu.
BAŞKENTTE PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Görüntülerde Tahran semalarında ilerleyen füzeler ve kısa süre sonra meydana gelen şiddetli patlamalar yer alıyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutları ve şehrin farklı noktalarından yükselen alevler dikkat çekti. Patlama seslerinin kilometrelerce uzaktan duyulduğu bildirildi.
İsrail tarafı, saldırıların "askeri hedeflere" yönelik olduğunu savunurken, İranlı yetkililer başkentte bazı stratejik noktaların vurulduğunu açıkladı. Hasarın boyutuna ve olası can kaybına ilişkin net bilanço henüz paylaşılmadı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Saldırı sırasında İran'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bazı füzelerin havada imha edildiği bildirildi. Ancak başkentin çeşitli bölgelerinde isabetler olduğu ve altyapıda hasar meydana geldiği ifade ediliyor.
GERİLİM TIRMANIYOR
Tahran'ın doğrudan hedef alınması, savaşın artık sembolik ve stratejik merkezleri de kapsadığını gösteriyor. Uzmanlar, başkentin vurulmasının çatışmanın seyrini daha da sertleştirebileceğine dikkat çekiyor. Diplomatik temaslara ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmezken, tarafların karşılıklı saldırıları yoğunlaştırdığı görülüyor.