Tahran'dan savaş mesajı: Bedelini ödetene kadar peşinizdeyiz

İran ile ABD arasındaki savaşın 12'nci günü geride kalırken, ülkelerin söylemleri de giderek sertleşti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'den ABD Başkanı Donald Trump'a dikkat çeken bir mesaj geldi. Laricani, Trump'ın savaşın kısa sürede sona ereceği yönündeki açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, savaşın yakında biteceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu savaşı hızla kazanmalıyız" sözlerine tepki gösterdi. Laricani, savaş başlatmanın kolay olduğunu ancak bitirmenin birkaç açıklama ya da sosyal medya paylaşımıyla mümkün olmayacağını söyledi.

"BEDELİNİ ÖDETENE KADAR PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Laricani açıklamasında, "Savaş başlatmak kolaydır; savaşları birkaç tweetle bitiremezsiniz. Hatanızı kabul edip bedelini ödeyene kadar sizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. İranlı yetkilinin sözleri, Tahran yönetiminin çatışmanın kısa sürede sona ereceği yönündeki ABD söylemine katılmadığını ortaya koydu.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Trump'ın savaşın yakında sona ereceği yönündeki açıklamalarına karşı İran'ın geri adım atmayacağını bir kere daha vurguladı. İranlı yetkili, ABD ve müttefiklerinin saldırılarının ciddi sonuçları olacağını belirterek Washington'un hatalarının bedelini ödemeden çatışmanın sona ermeyeceğini ifade etti.

Laricani daha önce de Trump'ı sert sözlerle eleştirerek ABD Başkanı'nın ülkesini "haksız bir savaşa sürüklediğini" savunmuştu. İranlı yetkili, çatışmalar sırasında ABD askerlerinin kayıp verdiğini iddia ederek Washington yönetiminin bu savaşın sonuçlarını hesaplaması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamalarda İran'a karşı yürütülen operasyonların büyük ölçüde başarılı olduğunu savunarak savaşın yakında sona erebileceğini öne sürmüştü.