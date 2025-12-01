Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar ve Resmi Kurumlar Tatil Edildi

İRAN'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

İran basını, Tahran Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği belirtildi. Karar kapsamında eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.