Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
İran basını, başkent Tahran'nın Şehriyar bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı