Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
Tacikistan'dan İran'a doğru yola çıkan devasa bir tır konvoyu, taşıdığı yükün içeriğine dair ortaya atılan iddialarla uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Resmi makamlar sevkiyatın "insani yardım" kapsamında olduğunu belirtse de, bölgedeki askeri hareketliliği takip eden kaynaklar konvoyun aslında İHA ve kritik askeri taşıdığını öne sürüyor. İran'ın Duşanbe'de birkaç yıl önce kurduğu İHA üretim tesisi, bu iddiaları güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.
Tacikistan'dan İran'a doğru yola çıktığı öne sürülen tır konvoyu, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Resmi olarak "insani yardım" taşıdığı belirtilen konvoyun, gerçekte insansız hava araçları (İHA) sevkiyatı yaptığı iddiası gündeme geldi.
RESMİ AÇIKLAMA İNSANİ YARDIM AMA...
İddialara konu olan konvoyun, Tacikistan'dan İran'a insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket ettiği ifade edildi. Ancak sevkiyatın içeriğine ilişkin detaylı ve bağımsız doğrulama bulunmuyor.
İDDİA: İHA TAŞINIYOR
Bazı kaynaklar konvoyda insani yardım yerine askeri ekipman, özellikle de İHA parçaları ya da sistemleri taşındığını öne sürdü. Söz konusu iddialar da henüz resmi makamlarca doğrulanmış değil.
TACİKİSTAN'DAKİ İHA TESİSİ DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan İran'ın Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de2022 yılında kurduğu insansız hava aracı üretim tesisi, bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Bu tesiste İran yapımı "Ebabil-2" insansız hava araçlarının üretimi planlanmıştı.
RESMİ DOĞRULAMA YOK
Konvoyun içeriğine ve iddialara ilişkin şu ana kadar uluslararası bağımsız kaynaklardan doğrulanmış net bir bilgi bulunmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor.