Tacikistan'da meydana gelen şiddetli deprem havalimanında paniğe neden oldu

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 şiddetinde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydederken depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçtüklerini açıkladı. Depremin şiddeti havalimanı kameralarına da yansıdı. Deprem olduğu sırada büyük bir sarsıntı yaşayan insanlar panikle havalimanından kaçmaya başladı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

MURGHOB ŞEHRİNİN 67 KM BATISINDA GERÇEKLEŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

HAVALİMANINDA İNSANLAR PANİKLE KAÇIŞTI

Deprem olduğu sırada havalimanında da büyük bir panik yaşandı. Şiddetli sarsıntı sırasında havalimanında bulunan yolcular panik halinde sağa sola kaçışmaya başladı. Can havliyle kaçan yolcular birbirilerini de düşürdü . O anlar havalimanı kameralarına yansıdı.

KIRGIZİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.