Süveyde'de Çatışmalar Yeniden Patlak Verdi

Güncelleme:
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Süveyde vilayetinde ateşkesin ihlal edildiğini ve günün erken saatlerinde kısa süreli çatışmaların yeniden başladığını bildirdi. Bölgede ağır makineli silahlar kullanılırken, can kaybına dair henüz bilgi bulunmuyor.

(ANKARA) - İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Süveyde vilayetinde günün erken saatlerinde çatışmaların yeniden patlak verdiğini ve kısa süre devam ettiğini aktardı.

SOHR, Süveyde ateşkesinin ihlal edildiğinin belirlendiğini, Süveyde vilayetinin bazı kesimlerinde günün erken saatlerinde, kısa süreli çatışmaların yeniden patlak verdiğini bildirdi.

Süveyde'nin kuzeybatı kırsalındaki Necran-Arika ve el-Mecdel, el-Mezraa hatlarında ağır makineli silahların kullanıldığı ayrıca, dolu mühimmat taşıyan bir dronun Süveyde kentinin batısındaki Saale yolu üzerindeki el-Meamel bölgesi yakınlarını hedef aldığı, ancak şu ana kadar can kaybına dair bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Son haftalarda yer yer Süveyde kırsalında ateşkes ihlalleri ve silahlı çatışmaların yaşandığını bildiren çatışmaların ateşkes anlaşmasının ihlali niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Suriye Savunma Bakanlığı da Genel Güvenlik ve Bedevi aşiretlerine bağlı grupların Necran köyü hattında mevzilenmiş silahlı grupların toplanma alanlarını ve noktalarını hedef aldığı, bunun sonucunda bölgede yer yer çatışmaların yaşandığı da aktarıldı. Süveyda vilayetinde temmuz ayında Dürzi topluluğu ve Bedevi aşiretler arasında şiddetli çatışmalar patlak vermiş, her iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, ardından ateşkese ulaşılmıştı.

