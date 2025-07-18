Süveyda'da Çatışmalar: En Az 321 Kişi Hayatını Kaybetti

Süveyda'da Çatışmalar: En Az 321 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Bedevi Araplar ve Dürzi grupları arasında yaşanan çatışmalarda en az 321 kişi hayatını kaybetti, 436'dan fazla kişi yaralandı.

SURİYE'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SNHR'nin, Suriye'deki sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen açıklamasına göre, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların, Süveyda ilinin batı ve kuzey bölgelerinde devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Güngör Geçer oldu

Adana'da Zeydan Karalar'ın yerine seçilen isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.