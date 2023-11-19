Suudi Arabistan ve Katar, İsrail'in Gazze'deki okul bombalamasını kınadı

Suudi Arabistan ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan UNRWA'ya bağlı okullara düzenlediği saldırıları kınadı. Suudi Arabistan ve Katar, sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını ve derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuka ve kararlara karşı işlediği ihlallerin hesap verilmesi talep edildi.

Suudi Arabistan ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombalamasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de UNRWA'ya bağlı El-Fahura Okulu'na düzenlenen saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, sivillerin sistematik bir şekilde hedef alınmasına karşı olduğu vurgulanan açıklamada, derhal ateşkes sağlanması ve siviller ile yardım kuruluşlarının korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası kararlara karşı işlediği mükerrer ihlallere ilişkin uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi talep edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da söz konusu okula yapılan saldırı, "korkunç bir katliam, masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Katar'ın, Filistin halkının meşru hakları ile başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkını destekleyen konumunun değişmediği vurgulandı.

Uluslararası toplumun işlenen savaş suçlarına sessiz kalmasının; şiddet çemberinin genişlemesine, toplumsal bir patlamanın yaşanmasına ve tansiyonun daha fazla yükselmesine sebep olacağı belirtilen açıklamada, İsrail'in yaptıklarının hesabını vermesi için acilen harekete geçilmesi istendi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin okulları ve hastaneleri hedef almasıyla ilgili acil uluslararası bir soruşturma açılması ve bunun için Birleşmiş Milletler'den (BM) bağımsız hakimlerin görevlendirilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.