Suudi Arabistan öncülüğünde Kızıldeniz için koalisyon hazırlığı: 'Türkiye de destekledi'

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin, Kızıldeniz'deki ticari güzergahları korumak için bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek veren bir açıklama yayımladığını bildirdi. Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan 30 Temmuz Perşembe günü, Kızıldeniz'deki mal ve enerji tedarik güzergahlarını korumayı amaçlayan çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu planını açıkladı. Bu açıklama, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının dünyanın en işlek ticaret koridorlarından birinde aksamalara yol açmasının ardından geldi.Suudi Savunma Bakanlığı, önerilen koalisyonun görüşüldüğü toplantıya 43 ülke ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin katıldığın bildirdi.Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın koalisyonun kurucu ve lider ülkesi olması ve merkezine ev sahipliği yapması da ele alındı.Bakanlık, koalisyonun deniz güvenliğini güçlendireceğini, seyrüsefer serbestisini koruyacağını, uluslararası ticaret yollarını ve enerji tedarik hatlarını güvence altına alacağını, ayrıca Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki ortak denizcilik çıkarlarını koruyacağını belirtti.Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Mısır, Sudan ve Cibuti'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin önerilen koalisyona destek veren ortak bir bildiri yayımladığı ifade edildi.Körfez'deki altı Arap ülkesinden Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri, bildiriyi destekleyen ülkeler arasında yer almadı.Reuters daha önce iki kaynağa dayanarak, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını Husi saldırılarından korumak amacıyla uluslararası bir koalisyon oluşturmaya çalıştığını bildirmişti.Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a Kızıldeniz'de bir deniz ablukası uygulayacaklarını açıklamış ve o tarihten bu yana Suudi Arabistan bağlantılı deniz taşımacılığına yönelik bir dizi saldırıyı üstlenmişlerdi.Suudi Arabistan ise Yemen'in Hudeyde kentinde, ticari deniz taşımacılığını tehdit etmek için kullanıldığını söylediği Husi askeri tesislerine hava saldırıları düzenleyerek karşılık verdi.Kızıldeniz'deki gerilim, daha geniş kapsamlı İran savaşındaki son cepheyi oluştururken, deniz taşımacılığına yönelik saldırılar Körfez'in ötesine yayıldı ve petrol fiyatlarını yükseltti.Güney Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı küresel ticaret ve enerji sevkiyatları açısından kritik bir deniz geçiş noktası.Avrupa Birliği, Husilerin Gazze savaşı sırasında Filistinlilerle dayanışma amacıyla hareket ettiklerini söyleyerek gemilere saldırması ve deniz trafiğini aksatmasının ardından, seyrüsefer serbestisini yeniden tesis etmek ve korumaya yardımcı olmak amacıyla 2024 yılında Kızıldeniz'de bir deniz misyonu başlatmıştı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.