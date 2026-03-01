Haberler

Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı
İran'ın Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları sonrası Suudi Arabistan yönetimi İran büyükelçisini Dışişleri'ne çağırarak sert tepki gösterdi. Devam eden savaşın Körfez'e yayılmasıyla diplomatik ve askeri gerilim yeni bir aşamaya taşındı.

  • Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
  • Suudi Arabistan, İran'ın Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri hedef alan saldırılarını gerekçe gösterdi.
  • Suudi Arabistan, saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş bölge genelinde diplomatik krizi derinleştiriyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, krallığın topraklarını hedef alan saldırılar nedeniyle İran'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Bakanlık X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın Krallığı ve bir dizi kardeş ülkeyi hedef alan küstah saldırılarına karşılık olarak İran'ın Krallık Büyükelçisi çağrılmıştır" ifadelerini kullandı. Riyad yönetimi, saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın son günlerde ABD üslerine ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Körfez hattında da güvenlik alarmı yükseldi. Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini devreye aldı, bazı askeri tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Riyad'ın diplomatik hamlesi, savaşın İran-İsrail hattının ötesine geçerek Körfez ülkelerini doğrudan etkilediğini gösterdi. Bölgedeki bazı ülkeler hava sahalarında kısıtlamalara giderken, enerji tesislerinde güvenlik seviyesi yükseltildi.

DİPLOMATİK HATTA SERTLEŞME

Suudi Arabistan ile İran son dönemde Çin arabuluculuğunda normalleşme sürecine girmişti. Ancak savaşın genişlemesiyle birlikte iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Riyad, saldırıların devam etmesi halinde uluslararası platformlarda gerekli adımları atacağını bildirdi.

İran cephesinden ise Suudi açıklamasına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi. Tahran yönetimi, misilleme saldırılarının "meşru savunma" kapsamında gerçekleştiğini savunuyor.

ENERJİ VE KÜRESEL ETKİ

Suudi Arabistan'ın sürece doğrudan dahil olması ihtimali, petrol piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Uzmanlar, Körfez'deki enerji altyapısının hedef alınmasının küresel arz güvenliğini riske atabileceğini belirtiyor.

Bölgesel savaş ihtimalinin büyümesiyle birlikte diplomatik çözüm çağrıları da artıyor. Ancak sahadaki askeri hareketlilik, gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
