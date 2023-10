Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği her türlü kara operasyonunu kınayarak, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli sivillerin hayatını tehdit ettiğini ve insanlık dışı koşullara maruz bıraktığını belirtti.

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği her türlü "kara operasyonunu" kınayarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, " Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü kara operasyonları nedeniyle askeri gerilimi tırmandırmasını büyük endişeyle takip ediyor. Suudi Arabistan İsrail tarafından gerçekleştirilen her türlü kara operasyonunu, Filistinli sivillerin hayatlarını tehdit ettiği, daha fazla tehlikeye ve insanlık dışı koşullara maruz bıraktığı için kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ihlal eden bu açık ve gerekçesiz ihlallerin sürdürülmesi tehlikesi ve bunun bölgenin istikrarı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerinde yaratacağı tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan karar uyarınca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının acilen durdurulması yönünde sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.