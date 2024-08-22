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Medine'yi sel vurdu, araçlar yolda mahsur kaldı

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Suudi Arabistan'ın Medine şehri, dün bir yıl boyunca beklenen yağış miktarını tek bir günde aldı. Bu ani ve yoğun yağış, şehirde büyük çaplı bir sel felaketine yol açtı. Birçok evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Suudi Arabistan'ın Medine şehrine bağlı Ömer El-Raddadi bölgesini dün akşam saatlerinde sel vurdu. Şehre bir yılda düşmesi gereken yağış miktarı tek günde düştü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yaşanan sel felaketi sebebiyle seyir halinde olan sürücüler yolda mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini görüntüledi.

Yaşanan olayın ardından şehrin sokakları adeta göle döndü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Suudi Arabistan Dünya Doğal Afetler Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

kerem can:

Kabeyi tepeden seyretmeye devam

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7
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