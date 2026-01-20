Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detay verilmedi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suusi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suusi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi yaptı." denildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
