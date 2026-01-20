Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Görüştü

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

