Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detay verilmedi.
Kaynak: ANKA / Dünya