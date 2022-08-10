Suudi Arabistan'daki Mısır Büyükelçisi bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi Muhammed Al Akhtani, Kahire'deki bir konferansta yaptığı konuşmanın ortasında kürsüdeyken bir anda yere düşüp yaşamını yitirdi. Akhtani'nin ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen konferansta acı bir olay meydana geldi. Arabi21.co'nun haberine göre, Arap-Afrika Konferansı'nda konuşma yapan Al-Salam Holding Company'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Arabistan Mısır Büyükelçisi Muhammed bin Nasser bin Wazan Al- Akhtani, konuşmasını yaptığı sırada yere düştü.

KÜRSÜDE CAN VERDİ

O anlar video ile kayıt altına alınırken Muhammed Al Akhtani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Büyükelçinin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.