Suudi Arabistan'da skandal görüntü! Kabe'nin dijital görüntüsü önünde sahne şovu

Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde çok sayıda şarkıcı ve dansçnın performans sergilediği görüldü.

BAŞKENT RİYAD'DA LOPEZ RÜZGARI

Suudi Arabistan, son yıllarda Prens Selman tarafından hayata geçirilen reformlarla büyük bir değişimden geçiyor. Yaşanan değişimin en belirgin örneği geçtiğimiz günlerde, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez konserine katılımın yoğunluğu ile kendini göstermiş, Lopez'in sahne şovu ve cesur sahne kostümü tepki çekmişti.

KABE GÖRÜNTÜSÜ ÖNÜNDE SAHNE ŞOVU

Lopez'in ardından Camila Cabello, Céline Dion ve Elie Saab gibi ünlüler de Suudi Arabistan'da konser veren isimler arasında yer aldı. Sosyal medyaya düşen yeni görüntülerdeki bir ayrıntı ise ülkedeki yaşanan reform sürecinin kontrol edilemediğini gözler önüne serdi. Başkent Riyad'da devam eden konserlerde şarkıcı ve dansçıların, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde performans sergiledikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler için çok sayıda kullanıcı 'Skandal' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar ise 'Suudi Arabistan'da korkunç bir zihniyet değişimine tanık oluyoruz' ifadelerini kullandı.

PRENS SELMAN'DAN YENİ REFORMLAR

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla son yıllarda birçok sosyal ve ekonomik reformu hayata geçirdi. Bu reformlar kapsamında, kadınların araç kullanmasına izin verildi, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlandı, kamusal alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı ve kadınların abaya giyme zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişimlerin bir sonucu olarak ülkede düzenlenen konserler ve diğer kültürel etkinliklerle turizm sektörü canlandırılmaya çalışılıyor.