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Suudi Arabistan'da skandal görüntü! Kabe'nin dijital görüntüsü önünde sahne şovu

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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in cesur sahne kostümüyle damgasını vurduğu konserin ardından başkent Riyad'dan gelen yeni görüntüler tepki çekti. Lopez'in ardından devam eden konserlerde şarkıcı ve dansçıların, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde performans sergiledikleri öğrenildi. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada yayılan görüntüleri 'Skandal' olarak yorumladı.

Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde çok sayıda şarkıcı ve dansçnın performans sergilediği görüldü.

BAŞKENT RİYAD'DA LOPEZ RÜZGARI

Suudi Arabistan, son yıllarda Prens Selman tarafından hayata geçirilen reformlarla büyük bir değişimden geçiyor. Yaşanan değişimin en belirgin örneği geçtiğimiz günlerde, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez konserine katılımın yoğunluğu ile kendini göstermiş, Lopez'in sahne şovu ve cesur sahne kostümü tepki çekmişti.

KABE GÖRÜNTÜSÜ ÖNÜNDE SAHNE ŞOVU

Lopez'in ardından Camila Cabello, Céline Dion ve Elie Saab gibi ünlüler de Suudi Arabistan'da konser veren isimler arasında yer aldı. Sosyal medyaya düşen yeni görüntülerdeki bir ayrıntı ise ülkedeki yaşanan reform sürecinin kontrol edilemediğini gözler önüne serdi. Başkent Riyad'da devam eden konserlerde şarkıcı ve dansçıların, Kabe'nin dijital görüntüsü önünde performans sergiledikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler için çok sayıda kullanıcı 'Skandal' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar ise 'Suudi Arabistan'da korkunç bir zihniyet değişimine tanık oluyoruz' ifadelerini kullandı.

PRENS SELMAN'DAN YENİ REFORMLAR

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla son yıllarda birçok sosyal ve ekonomik reformu hayata geçirdi. Bu reformlar kapsamında, kadınların araç kullanmasına izin verildi, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlandı, kamusal alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı ve kadınların abaya giyme zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişimlerin bir sonucu olarak ülkede düzenlenen konserler ve diğer kültürel etkinliklerle turizm sektörü canlandırılmaya çalışılıyor.

Suudi Arabistan'da skandal görüntü! Kabe'nin dijital görüntüsü önünde sahne şovu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDeniz Bakırtaş:

Kıyamet kopmaması için hiçbir neden kalmadı

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

gerçekten de skandal !!!! rezalet

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıRıdvan Siner:

Namussuzlar…

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Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıtarık usta:

suudlar yahudididr

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıKralçıplak:

Yaziklar olsun

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Video yu tam o görsel de durdurmuşlar o arkadaki şey dev ekran video yu tam izleyin. Tam orada dondurmuslar öyle görunuyormuş gibi olmuş. Yapan bilerek yapmıs beğeni yorum almak için. Bu haberi de yapan kişi sanırım bu fotoğrafı çeken gibi düşünmüs.

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıGenco:

BANA GÖRE EN BÜYÜK SKANDAL, ABD UŞAĞININ O KUTSAL TOPRAKTA PRENS OLMASIDIR… YAZIKLAR OLSUN….

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Mekke Medine ticaret merkezine döndü ve dondurenler oranın yerel halkı okumayan insanlar din düşmanı diyor :)

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu genç kral oğlu krallara bir dur diyecek müslüman ülke yok mu. bu ne hadsizlik, uyuştuu mu müslümanlar

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