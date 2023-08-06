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Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna krizini çözme toplantısı düzenlendi

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katıldığı belirtilirken, Rusya'dan katılım gerçekleşmedi.

Suudi Arabistan'da, Rusya- Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya- Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Dünya

Suudi Arabistan Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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