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Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

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Suudi Arabistan'da Medine ile Tebük arasında bulunan Medain Salih bölgesinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan'da Medine ile Tebük arasındaki bulunan Medain Salih bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı parti düzenlendi.

DÜZENLENDİĞİ BÖLGE DİKKAT ÇEKTİ

Partinin görüntüleri sosyal medya geniş yer bulurken; partinin yapıldığı bölge de dikkat çekti. Medain Salih (El Hicr), Salih peygamberin davetine önce icabet edip sonra dinden dönen Semud kavminin yurdu olarak biliniyor.

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Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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