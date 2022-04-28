Suriye'ye giden Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatılmasında Ankara'nın ricası etkili oldu

Türkiye, Suriye'ye giden Rus askeri ve sivil uçaklarına hava sahasını kapattı. Gelişmenin yankıları sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova hava sahasının kapatılma kararına ilişkin detayları paylaştı.

ANKARA TALEPTE BULUNDU RUSYA KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık" demişti. Sputnik'in haberine göre haftalık basın toplantısına çıkan Zaharova'ya bu açıklama da soruldu. Sözcü, "Ankara bir ay önce Moskova'ya başvurarak Suriye'ye uçuş için Türkiye'den geçen rotanın kullanılmamasını talep etti, anlayışla yaklaştık" dedi.

ÇAVUŞOĞLU HAVA SAHASININ KAPATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili "Ukrayna'nın bir sitemi bulunuyor mu? Hava sahasını kapatma talepleri devam ediyor mu?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Rusya'nın askeri uçaklarını hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Nisana kadar izinleri vardı. Martta rica ettik. Moskova'ya gidince Lavrov'a söyledim, o da Putin'e söyleyeceğini belirtti. Bir iki gün sonra, 'Putin'in talimatı var artık uçmayacağız' dediler. Hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz. Bir yandan böyle çalışırken, bir yandan da diyalog yoluyla bir çok şeyi kriz yaratmadan çözüyoruz."