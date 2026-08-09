Haberler

Suriye ile Rusya Arasında Üsler İçin Mutabakat

Suriye ile Rusya Arasında Üsler İçin Mutabakat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SURİYE, topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

SURİYE, topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Suriye, Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını bildirdi. Suriye basını, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın Medya ve İletişim Dairesi'nin yaptığı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, mutabakat kapsamında Suriye sahilindeki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi sürecinin başlatılacağı kaydedildi. Sivil tesislerin yönetiminin Suriye'ye devredileceği belirtilen açıklamada, Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime dahil edileceği aktarıldı.

Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ile tesislerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı ve bu üslerin Suriye ortak eğitim ile tatbikat merkezlerine dönüştürüleceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca yeni düzenlemelerin karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde uygulanacağı vurgulanarak, mutabakat zaptında dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlendiği ve ardından yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı