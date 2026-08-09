Suriye ile Rusya Arasında Üsler İçin Mutabakat

SURİYE, topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Suriye, Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını bildirdi. Suriye basını, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın Medya ve İletişim Dairesi'nin yaptığı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, mutabakat kapsamında Suriye sahilindeki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi sürecinin başlatılacağı kaydedildi. Sivil tesislerin yönetiminin Suriye'ye devredileceği belirtilen açıklamada, Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime dahil edileceği aktarıldı.

Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ile tesislerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı ve bu üslerin Suriye ortak eğitim ile tatbikat merkezlerine dönüştürüleceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca yeni düzenlemelerin karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde uygulanacağı vurgulanarak, mutabakat zaptında dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlendiği ve ardından yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı