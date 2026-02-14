Haberler

Suriye ve Irak'ta mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı

Güncelleme:
11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Suriye Bakanlar Kurulu, Ramazan ayı boyunca kamu kurumlarında çalışma saatlerini 6 saate indirdi. Irak'ta ise mesai süresi bir saat kısaltıldı.

  • Suriye'de Ramazan ayı süresince kamu kurumlarında mesai saatleri 08.00 ile 14.00 arasında uygulanacak.
  • Irak'ta Ramazan ayı boyunca resmî mesai saatleri bir saat kısaltıldı.
  • Suriye'de sağlık ve eğitim sektörlerinde vardiyalı çalışma sistemi uygulanacak.

Ramazan yaklaşırken, bazı İslam ülkelerinde memur mesaileri, iftar saatleri nedeniyle yeniden düzenlendi.

Suriye Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, Ramazan ayı süresince kamu kurumlarında mesai saatleri 08.00 ile 14.00 arasında uygulanacak.

Karar doğrultusunda kamu çalışanları, Ramazan boyunca günde 6 saat görev yapacak.

İç savaş öncesi dönemde ise Ramazan ayında mesai saatleri 09.00-15.00 aralığında düzenleniyordu.

SAĞLIK VE EĞİTİMDE VARDİYALI SİSTEM

Sürekli hizmet gerektiren sağlık ve eğitim gibi sektörlerde ise vardiyalı çalışma sistemi uygulanacak.

Bir gün içinde kaç vardiya olacağı ve vardiya değişim süreleri, hizmetin niteliği ve yoğunluğuna göre ilgili kurumlar tarafından belirlenecek.

RAMAZAN'IN BAŞLANGICI HİLAL GÖZLEMİYLE NETLEŞECEK

Suriye'de Ramazan ayının kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Ülkede geleneksel olarak, tahmini başlangıç tarihinden birkaç gün önce çöl bölgelerinde hilal gözlemi yapılıyor. Hilalin görülmesinin ardından müftülük ve medya aracılığıyla Ramazan ayının başladığı kamuoyuna duyuruluyor.

IRAK'TA MESAİ 1 SAAT AZALTILDI

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği de Ramazan ayı boyunca resmî mesai saatlerinin bir saat kısaltılmasına yönelik talimat yayımladı.

Yazılı açıklamada, düzenlemenin tüm bakanlıkları, bağımsız kurumları ve ülke genelindeki valilikleri kapsadığı bildirildi.

Kurumlara, bir saatlik indirimin mesainin başlangıcında ya da bitiminde uygulanması konusunda takdir yetkisi verildiği belirtildi.

Merve Yaz
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Ramazan ayında Türkiye de de, iş saatleri bes saat olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

