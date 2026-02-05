Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ikili ilişkiler ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Şam'da bir araya geldi.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Şam'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki Tişrin Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili ilişkiler ile siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı