Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot görüştü

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Şam'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki Tişrin Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili ilişkiler ile siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.