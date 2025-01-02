Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetim, dikkat çeken bir atamaya imza attı.

İLK KADIN VALİ

Mohsena al-Maithawi, halkın talebi üzerine Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Süveyda kentine vali olarak atandı. Böylelikle Al-Maithawi, Suriye'nin ilk kadın valisi olarak tarihe geçti.

MOHSENA AL-MAİTHAWİ KİMDİR?

1970 yılında Süveyda'nın Libene köyünde dünyaya gelen Al-Maithawi, Şam Üniversitesi'nde Ticaret ve Ekonomi Fakültesi'ni bitirdi. Dürzi toplumundan olan Mohsena al-Maithawi, 1990'lı yıllarda Süveyda kentine bağlı Dera ilçesinin yönetiminde çalıştı ve Hazine bölümü başkanlığı da dahil birçok görevde yer aldı. Ancak Al-Maithawi, yönetimdeki yolsuzluklar nedeniyle 2023 Mart'ta istifa etti.

YENİ SURİYE'DE KADINLAR YÖNETİMDE

Esad'ın devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana Suriye'de kurulan yeni yönetimde kadınlar da söz sahibi oluyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye Merkez Bankası Başkanlığı'na Meysa Sabrin, Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanlığı'na da Ayşe el-Dibs getirilmişti.