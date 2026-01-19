Haberler

YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, ateşkesin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıkladı. Ordu birlikleri, Şeddadi'ye girerek DEAŞ'lı teröristleri yakalama çalışması başlattı.

  • YPG/SDG, Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DEAŞ üyelerini serbest bıraktı.
  • Suriye ordusu, Şeddadi hapishanesinin kontrolünü almak için YPG/SDG ile iletişime geçti ancak bu reddedildi.
  • Suriye güçleri, DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmasının ardından Şeddadi kentine girmeye başladı ve hapishane çevresinde arama tarama yapıyor.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmanın ardından ortalık bir kez daha karıştı. Skandal harekete imza atan YPG, DEAŞ'lı teröristleri hapishaneden serbest bırakmaya başladı.

YPG, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTI

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.

SURİYE ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.

HAPİSHANE ÇEVRESİNDE ARAMA YAPILIYOR

Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi. Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi

Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra resti çekti
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Yakalamak için değil de , orduya yerleştirmek için peşine düştü desen daha mantıklı . IŞİD : Suriye Ordusu

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat celik:

işte bu habere gülerim zaten suriye ordusu işidlilerden oluşuyor üstüne kutlama yaparlar adamları serbest kaldı diye

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDrej urfa:

biraz ölçülü olun be şaranin adamları hapishaneye baskın yaptı mahkumlar firar etti demiyorsunuz sdg bıraktı diyorsunuz

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDirenc Tanriverdi:

Dün bu hapishabeler Suriye ordusu kontrolu altına girdi haberi vardı Bu gün sdg serbest bıraktı haberi... Muhtemelen htş saldı çünkü kendileride işidden bir oluşum

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdrsn tksy:

Allah doğruyu hakikati söyleyenin yardımcısı rehberi olsun ama yalan ve iftirayla hedef saptayani ayrimcilik yapanı hem bu dünya hem öbür dünyada sevdiği taptığı ne ise ondan bin misliyle cikarsin iki yakası bir araya gelmesin...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Çığ altından acı haber geldi
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı