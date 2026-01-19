YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
Suriye ordusu, ateşkesin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıkladı. Ordu birlikleri, Şeddadi'ye girerek DEAŞ'lı teröristleri yakalama çalışması başlattı.
- YPG/SDG, Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DEAŞ üyelerini serbest bıraktı.
- Suriye ordusu, Şeddadi hapishanesinin kontrolünü almak için YPG/SDG ile iletişime geçti ancak bu reddedildi.
- Suriye güçleri, DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmasının ardından Şeddadi kentine girmeye başladı ve hapishane çevresinde arama tarama yapıyor.
Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmanın ardından ortalık bir kez daha karıştı. Skandal harekete imza atan YPG, DEAŞ'lı teröristleri hapishaneden serbest bırakmaya başladı.
YPG, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTI
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.
SURİYE ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.
Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.
HAPİSHANE ÇEVRESİNDE ARAMA YAPILIYOR
Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi. Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.