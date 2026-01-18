Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

Haberler

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne ait heykelleri ortadan kaldırarak örgüt afişlerini ve bayraklarını parçaladı.

  • Suriye ordusu, Rakka kırsalındaki Tabka kentini terör unsurlarından temizledi.
  • Tabka halkı, terör örgütlerine ait afiş ve heykelleri parçaladı.
  • Suriye Demokratik Güçleri, Tabka bölgesine roketli saldırı düzenledi ve saldırılarda sivil yaralanmaları oldu.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları kapsamında dün gece terör unsurlarından temizlenen Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halkın kutlamaları devam ediyor.

ÖRGÜT AFİŞLERİNİ PARÇLADI

Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayrak açarak sevinçle karşılayan bölge halkı, şehrin işgalci terör gruplarından kurtarılmasını kutlarken terör unsurlarına ilişkin propaganda afişlerini parçaladı.

SDG'DEN TABKA'YA ROKETLİ SALDIRI

Halk, Tabka'da teröristlere ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırarak örgütün paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG de Suriye askerine ve bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı gerçekleştirdi. Suriye basını, Tabka'daki Seyf el-Davla Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
