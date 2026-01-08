Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için görüşmeler sürerken Halep karıştı. Halep'te SDG kontrolündeki mahallelerden saldırılar düzenlenmesi üzerine Suriye Savunma Bakanlığı harekat için düğmeye bastı. Bölgede çatışmalar sürerken Suriye ordusuna ait bir asker karşı tarafa ateş ederken başka bir askerin de mermileri tuttuğu görüldü.
Suriye ordusu, Halep'te SDG adını kullanan terör örgütü YPG mevzilerine yönelik operasyona başladı. Bölgede çatışma sesleri duyuluyor. Kameralara yansıyan bir çatışma anına ait görüntü ise dikkat çekiciydi.
BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ MERMİLERİ TUTTU
Görüntüde YPG'li teröristlerle çatışan Suriye ordusuna ait bir askerin ateş ederken başka bir askerin de mermileri tuttuğu görüldü. O anlar bölgedeki kameramalar tarafından saniye saniye kaydedildi.