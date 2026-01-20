Haberler

Suriye ordusu, Haseke'nin güneyine ulaştı

Suriye ordusu, Haseke'nin güneyine ulaştı
Güncelleme:
Suriye ordusunun, Haseke kentinin güneyinde Panorama Kavşağı'na kadar ilerlediği ve ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurlarının bölgede hareket ettiği bildirildi.

SURİYE ordusunun, Haseke'nin güneyine ulaştığı bildirildi.

Suriye ordusu ile Arap aşiret unsurlarının, Haseke kentinin güneyindeki Panorama Kavşağı'na kadar ilerlediği belirtildi. Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı kaydedildi.

