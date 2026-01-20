Suriye ordusu, Haseke'nin güneyine ulaştı

SURİYE ordusunun, Haseke'nin güneyine ulaştığı bildirildi.

Suriye ordusu ile Arap aşiret unsurlarının, Haseke kentinin güneyindeki Panorama Kavşağı'na kadar ilerlediği belirtildi. Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı kaydedildi.