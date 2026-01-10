Haberler

Suriye ordusu: Şeyh Maksud Mahallesi'deki operasyon tamamlandı
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde SDG'ye karşı yürüttüğü operasyonun tamamlandığını duyurdu ve sivil halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

SURİYE ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde SDG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen arama ve tarama çalışmalarının tamamen tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, mahallede yaşayan sivil halka evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunulurken, ayrıca SDG ve PKK terör örgütü mensuplarının sivillerin arasında gizlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivil halkımız, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için mahalle sokaklarında bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
