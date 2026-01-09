Haberler

Suriye ordusu, Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de büyük ölçüde kontrolü sağladı / Ek bilgi

Güncelleme:
Suriye ordusunun Halep'te Eşrefiyye ve Beni Zeyd Mahallesi'nin büyük bölümünü kontrol altına aldığı bildirildi.

