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Suriye'nin Yeni Bayrağı BM'de Dalgalandı

Suriye'nin Yeni Bayrağı BM'de Dalgalandı
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, New York'taki BM merkezinde Suriye'nin yeni bayrağını göndere çekti. Törende bayrak, özgürlük ve adalet arayışını sembolize etti.

SURİYE'nin yeni bayrağı, New York'taki BM merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.

Bayrak çekme törenine, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile çok sayıda daimi temsilci ve ABD'deki Suriye sivil toplumunun temsilcileri katıldı. Şeybani yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşmiş Milletler semalarında dalgalanan bu bayrak, yalnızca bir ülkeyi değil; azimle mücadele eden, teslim olmayı reddeden, özgürlüğün ve adaletin lüks değil, elde edilmesi gereken bir hak olduğuna inanan bir halkın iradesini sembolize ediyor. Suriye Arap Cumhuriyeti adına, tarihimizin acı dolu bir sayfasını kapattığımız bugün, uluslararası arenada ilk kez yeni Suriye bayrağımızı dalgalandırmak için onurla dolu tarihi bir anda buradayım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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