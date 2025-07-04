Suriye'nin ulusal logosu yenilendi! İşte anlamı

Suriye'nin ulusal logosu yenilendi! İşte anlamı
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Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Yeni ulusal logo, Suriye'nin 14 ilini simgeleyen şahin figürü ve üç yıldızla birlik vurgusu yapıyor.

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

KİMLİK KARTI VE PASAPORT DEĞİŞTİRİLECEK

Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek. Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.

Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı. Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Suriye'nin ulusal logosu yenilendi! Anlamı hayli manidar

"DEVRİK REJİM DÖNEMİ EN AŞAĞILAYICI DÖNEM"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, "Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır." dedi.

"BİRLEŞİK SURİYEYİ İFADE EDİYOR"

"Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor." diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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