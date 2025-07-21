Suriye'nin Süveyda Bölgesinde 426 kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Süveyda Bölgesinde 426 kişi Hayatını Kaybetti
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Suriye İnsan Hakları Ağı, Süveyda ilinde Bedevi Araplar ve Dürzi grupları arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 426'ya yükseldiğini bildirdi.

SURİYE İnsan Hakları Ağı, Süveyda'da 426 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 426'ya yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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