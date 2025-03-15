Suriye'nin Lazkiye kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın, binanın hurdalığında bir kişinin savaş kalıntılarını sökmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği bildirildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın söz konusu binanın hurdalığında bir kişinin savaş kalıntılarını sökmeye çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.
Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.