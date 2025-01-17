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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir döneme girilirken bölgede bulunan terör unsurları tehdit oluşturmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeye yönelik operasyonları hız kesmeden devam ederken bugün Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken sınır hattımızdaki terör unsurları tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

KANDİL'E AĞIR DARBE

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanlığı bugün dikkat çeken bir hamlede daha bulundu.

29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'de saldırı hazırlığı yapan örgüte yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirilirken MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNur Zo:

Elleriniz dert görmesin yiğitler avınıza bereket versin Rabbim

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

sürenin tamamı özgürlesdirilmeli hiçbir farklı silahlı gurup olmamalı tek devlet olmalı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Türk askerine bişey olmasın da gerisi hikaye

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Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

maşallah Allahım türk askerlerini ve polislerimizi bu hayinlerden korusun inşallah bügün çooook mutluyum 29 tane yaban domuzu etkisiz hale ketirildi

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Haber YorumlarıVEFA:

Orta Doğu ölüm deryası haline, insanlar rakam haline geldi. Her yerde ölüm var. İnsan hayatı ne kadar ucuzladı. Üzücü!..

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Haber Yorumlarıcengiz Han:

Maşallah. Nazar değmesin.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Savaş Öztürk ve Vefa çok üzüldü.

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Haber YorumlarıAziz Unek:

Sınırın bu tarafındaki kürtlerin kardeşlerini bombalarsınız ancak kafa kesen kan döken cihatçıları maaşa bağlarsınız boşuna çılgın Türkler dememişler. Tam bir aymazlık tam bir trajedi kınıyorum ..

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