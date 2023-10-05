Suriye'nin Homs kentindeki askeri akademi ödül töreninde düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Homs'taki askeri akademeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu, Telegram mesajlaşma uygulamasında "terörist bir saldırı" olduğunu bildirerek "çok sayıda yaralı" olduğunu belirtti. İlk raporlar en az 50 ölü ve 150 yaralı olduğunu gösteriyor. Saldırının mezuniyet töreni sona erdikten hemen sonra gerçekleştiği bildirildi

Suriye'nin Homs kentindeki askeri akademeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden "terörist bir saldırı" olduğunu raporladı ve olayda "büyük bir sayıda yaralı" olduğunu açıkladı. İlk verilere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 150'den fazla kişi yaralandı. Saldırığın, mezuniyet töreni sona erdikten hemen sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

Suriye Devlet Televizyonu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın Homs Askeri Akademisi'ne düzenlenen saldırı sırasında yaralandığını raporladı. Haberlerde, Abbas'ın törenin bitiminden hemen sonra bölgeyi terk ettiği, saldırının ise 20 dakika sonra gerçekleştiği bilgisi yer alıyor.

Bu insansız hava aracı saldırısı sırasında mezuniyet törenine katılan subaylar aileleriyle fotoğraf çektirirken gerçekleşti. Bu trajik olay, birçok çocuğun da aralarında olduğu ölümlere neden oldu.

Hayatta kalanlar daha sonra Homs askeri hastanesinin bodrum katına nakledildi. Savunma Bakanlığı, saldırının "tanınmış uluslararası taraflar tarafından desteklenen silahlı terörist örgütler tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti.

Bakanlık, Sana tarafından yayımlanan bir açıklamada şunları söyledi: "Bu, törenin sona ermesinin hemen ardından meydana geldi ve çok sayıda şehit, hem sivil hem de askeri personel ile davet edilen aileler arasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca yaralıya neden oldu."

Saldırının sorumluluğu henüz üstlenilmedi. Önceki dönemlerde rejim güçleri, özellikle Homs'un yakınlarında, İsrail tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına hedef olmuştu. Ancak İsrail bu tür saldırıları nadiren üstleniyor.

Ayrıca ordu, çoğunlukla DEAŞ ve El Kaide destekli militan gruplar tarafından hedef alınıyor. Ağustos ayında, Idlib ilinin güneyindeki bir militan saldırısında 11 ordu mensubu hayatını kaybetti. Suriye, son yılların en kötü şiddetiyle karşı karşıya, birçok bölgede çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor.