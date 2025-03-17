Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı

Suriye ve Hizbullah arasında tansiyon yükseldi. Suriye resmi haber ajansı SANA Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtildi. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarıldı.

HİZBULLAH: OLAYLARLA İLGİMİZ YOK

İddianın ardından Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye- Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığı ifade edildi. Açıklamada, daha önce de Suriye'de yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığına vurgu yapıldı.

LÜBNAN'A ROKET SALDIRISI

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin doğusundaki Suriye sınırında yer alan el-Kasr beldesine roketlerin düştüğü belirtildi. Söz konusu roketlerin Suriye'nin Humus bölgesinden fırlatıldığı iddia edilen haberde, can kaybına dair bilgi verilmedi.

TAKVİYE KUVVETLERİ LÜBNAN SINIRINDA

Suriye Ordusu'nun takviye kuvvetlerinin yaşanan gerginliğin ardından Lübnan sınırına hareket ettiği de gelen bilgiler arasında.

NE OLMUŞTU?

NNA, gün içinde Kasr beldesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve daha sonra bahsi geçen cesetlerin Lübnan ordusu tarafından Suriye makamlarına teslim edildiğini aktarmıştı.