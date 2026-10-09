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Suriye, kayıp 10 mürettebatlı Alfa Watan için bağımsız soruşturma istedi

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Suriye, kayıp 10 mürettebatlı Alfa Watan için bağımsız soruşturma istedi
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Suriye, Bulgaristan açıklarında İHA saldırısı sonucu batan Togo bayraklı Alfa Watan gemisi için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı. Gemideki dokuzu Suriyeli 10 mürettebattan haber alınamazken, Aloush arama kurtarmanın durdurulmasının incelenmesini istedi.

(ANKARA) - Suriye, Bulgaristan açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradıktan sonra batan Togo bayraklı ve Türkiye merkezli bir şirkete ait Alfa Watan adlı yük gemisiyle ilgili bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Gemide bulunan dokuzu Suriyeli 10 kişilik mürettebattan halen haber alınamazken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

Suriye Limanlar ve Gümrükler Genel İdaresi Uluslararası İlişkiler Direktörü Mazen Aloush, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Bulgaristan makamlarına olayla ilgili bağımsız soruşturma yürütme çağrısı yaptı. Aloush, soruşturmada mürettebatın akıbeti belirlenmeden arama kurtarma çalışmalarının neden durdurulduğunun da incelenmesini istedi.

Bulgaristan, kıyılarından yaklaşık 130 kilometre açıkta salı günü İHA saldırısına uğradıktan sonra batan geminin mürettebatına yönelik arama çalışmalarını çarşamba günü durdurmuştu. Bulgaristanlı Koramiral Rumen Nikolov, kayıp denizcilere ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ve operasyonun yeniden başlatılmayacağını açıklamıştı.

Aloush, Alfa Watan'ın salı günü erken saatlerde Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde saldırıya uğradığını belirterek, sivil bir ticari geminin hedef alınmasını kınadı. Saldırının deniz güvenliğinin ciddi şekilde ihlali olduğunu belirten Aloush, olayın denizcilerin yaşamlarının yanı sıra uluslararası ticaret yolları açısından da doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.

Aloush ayrıca geminin enkazının bulunması ve incelenmesi için mevcut tüm teknik imkanların kullanılmasını istedi ve mürettebatın akıbetinin belirlenmesine yönelik bütün yollar tüketilmeden dosyanın kapatılmaması çağrısında bulundu. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığına yönelik artan risklere dikkati çeken Aloush, uluslararası kuruluşlardan ticari gemiler ve mürettebatlarının korunmasına yönelik önlemleri güçlendirmelerini istedi.

SALD IRIN N FA İLİ HENÜZ BEL İ RLENMED İ

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, gemilerin taşıdığı yük ve seyir yönünün Rusya'ya işaret edebileceğini, ancak Sofya'nın saldırının sorumluluğunu doğrudan Rusya'ya yüklemesine imkan verecek bir kanıtının bulunmadığını söyledi. Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği ise ticari geminin Rus İHA'larının hedefleri arasında olmadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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