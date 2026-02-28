Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Saldırılara karşılık ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini hedef alan İran'a Suriye'den sert tepki geldi. İran'ın hedef aldığı ülkeler arasında yer alan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidi kesin bir dille reddediyoruz." denildi.
Ayrıntılar geliyor...