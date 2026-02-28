Haberler

Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Güncelleme:
Saldırılara karşılık ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini hedef alan İran'a Suriye'den sert tepki geldi. İran'ın hedef aldığı ülkeler arasında yer alan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidi kesin bir dille reddediyoruz." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

