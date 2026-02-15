Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri faydalı olmalı

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağından emin olmalıyız" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Suriyelilerin vatanlarına dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin dayanacağı en büyük gücün Suriye halkı olduğunu belirten Şeybani, "Devletin çökmüş rejimden devraldığı kötü idareden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyayız. Suriye halkı, içeridekiler ve dışarıdakiler arasında bölünmüş durumda, insani ve altyapı alanlarında önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Halkımız büyük irade ve azme sahip. Bölgedeki deneyimlerden, doğru veya yanlış olsun, ders çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeybani, Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre, Esad rejiminin devrilmesinin sonrasında ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısı 1,2 milyon olduğunun altını çizerek, Şam yönetiminin tahminlerinin söz konusu sayının biraz daha üzerinde olduğunu kaydetti. Suriyelilerin kaotik veya duygusal bir şekilde geri dönmesini istemediklerini vurgulayan Şeybani, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız. Geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağından emin olmalıyız" diye konuştu.

Ülkede hala birçok iç göçmen kamplarının bulunduğunu söyleyen Şeybani, yaşadıkları yerlerden edilen milyonlarca Suriyelinin yurt dışında yaşadığını ve birçok şehir ile köyün yıkılmış olduğunu aktardı.