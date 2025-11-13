Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı, Londra'daki Büyükelçilik Binasında Bayrağı Göndere Çekti

Suriye Dışişleri Bakanı, Londra'daki Büyükelçilik Binasında Bayrağı Göndere Çekti
Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2013'ten beri kapalı olan Londra'daki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla bayrağı göndere çekti. Bakan, bu adımı Suriye'nin özgür kimliğiyle dünyaya geri dönmesi olarak değerlendirdi.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin bayrağını Londra'daki Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2013'ten beri kapalı olan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye Büyükelçiliği binasının yeniden faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla ülke bayrağını göndere çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeybani, "Esad'ın kimyasal rejimi tarafından yıllarca uygulanan izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliği'ni yeniden açıyoruz. Suriyei özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

