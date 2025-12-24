Haberler

Suriye'den Libya'ya taziye mesajı

Suriye Savunma Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye dileklerini iletti.

SURİYE Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyet için Libya'ya taziye dileklerini iletti.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da uçağın düşmesi sonucu Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği haberinin derin üzüntü ve kederle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın Libya Savunma Bakanlığı'na başsağlığı ve taziye dileklerini sunduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet dilendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
