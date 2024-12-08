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Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu

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Silahlı muhalif grupların ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın garajındaki onlarca lüks araca el konuldu.

27 Kasım Çarşamba günü rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan 12 gün içinde ülkede kontrolü eline geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

61 yıllık Baas rejimine son veren muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkeden kaçarken nereye gittiği henüz netleşmedi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Esad'ın kaçmasının ardından evine ve sarayına baskın düzenleyen muhalifler garajdaki onlarca lüks araca el koydu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti. Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıaRMa 1979:

Tipik bir arap lideri.

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Almıştır beraberinde hayat boyu yetecek para

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

esadın makam uçakları yazlık kışlık sarayları yandaş yalaka basını vakıf dernek cemaatleri yurt dışına kaçırdığı mal varlığk falan yokmuymuş uçaklarla abu dabiye para kaçırdı deniliyor

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Gemiciklere ne olacak

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