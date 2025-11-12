Suriye, DEAŞ Karşıtı Koalisyona Katıldı

SURİYE hükümetinin, ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldığı bildirildi.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığı duyuruldu. Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen DEAŞ'ı yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90'ıncı ortak oldu" ifadeleri kullanıldı.