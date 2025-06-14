Suriye'de Yeni Parlamento Üyeleri İçin Seçim Komisyonu Kuruldu

Suriye'de Yeni Parlamento Üyeleri İçin Seçim Komisyonu Kuruldu
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı. Yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve üyelerin büyük kısmı komisyonun alt grupları tarafından seçilecek.

SURİYE'de yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu'nun kurulduğu duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Yüksek Seçim Komisyonu'nun kurulmasına yönelik kararname imzaladı. Kararnameye göre, yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve bu üyelerin üçte ikisi, Yüksek Seçim Komisyonu'nun oluşturacağı alt gruplar tarafından seçilecek. Kalan 50 üyeyi ise Cumhurbaşkanı Şara belirleyecek.

Kararnamede seçim takvimine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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